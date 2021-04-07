Kürdistan önemli bir doktorunu kaybetti

ERBİL (K24)

Kürt doktor ve genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Teyib Sabır’ın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Prof. Dr. Sabır, İngiltere Kraliyet Sanat Koleji’nde uluslararası onur nişanı alan ilk Kürt doktor olarak biliniyordu.

Kürt bilim insanının ölümü üzerine Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanı Saman Berzinci bir mesaj yayımladı.

Berzinci mesajında, "Kürdistan Bölgesi büyük bir tıp bilimcisini kaybetti" dedi.

Bakan Berzinci, “Prof.Dr. Teyib Sabır, Erbil'deki Rizgari Hastanesi'nin ünlü, gönüllü ve sadık bir doktoruydu. Yorulmadan, özverili ve insanlara değer verecek şekilde çalışıyordu. Binlerce ameliyata katıldı, çok sayıda insanı iyileştirdi ve uzman doktorların yetiştirilmesinde büyük bir hizmet verdi. Allah kendisinden razı olsun" ifadelerini kullandı.