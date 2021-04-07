Hol Kampı’ndaki 500 Iraklı aile ülkelerine gönderiliyor

HABER MERKEZİ

Irak merkezi hükümetinin 500 Iraklı ailenin ülkelerine geri dönmesini kabul etmesinin ardından Rojava’nın Haseke kentinde bulunan Hol Kampı yönetiminin, Iraklı göçmenleri ülkelerine göndermek için hazırlıklara başladığı bildirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan kamp tahliye sorumlusu Munir Muhammed, Irak merkezi hükümetinin 500 Iraklı ailenin geri dönmesini kabul etmesinden sonra, Iraklıların ülkelerine dönüşününü organize etmek için hazırlıkların başladığını söyledi.

İlk etapta 100 ailenin Irak’a gönderileceğini ifade eden Muhammed, "Belgeleri tespit edildikten sonra, güvenlik izinleri alınacak. Daha sonra, ilk adım olarak önümüzdeki birkaç gün içinde 100 aile kamptan tahliye edilecek ve yönetim diğer ailelerin geri dönüşünü için çalışmalara devam edecek" dedi.

Irak merkezi hükümeti, vatandaşlarının ülkelerine dönmesini reddettiği için Iraklı mülteciler iki yıldır kamplarda yaşıyor.

Hol Kampı yönetiminin son raporlarına göre, kampta 30 bin 738 Iraklı mülteci kalıyor.

Haseke kentinde bulunan Hol Kampı, Rojava’nın ve Suriye’nin en büyük kamplarından biri. Birleşmiş Milletler’e (BM) göre, kampta 62 bin mülteci kalıyor ve bunların çoğu terör örgütü DAİŞ mensuplarının eş ve çocuklarından oluşuyor.

Kampta zaman zaman cinayetler işleniyor. Sadece 2021’de 47 kişi öldürüldü.

Geçtiğimiz hafta Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) bağlı İç Güvenlik Güçleri, Hol Kampı’ndaki DAİŞ’in gizli hücrelerine yönelik operasyon gerçekleştirmişti. Operasyonun birinci aşamasında DAİŞ’in 125 gizli mensubu yakalandı, bunlardan 15’i kadın, 20’si de örgütün üst düzey sorumlularıydı.