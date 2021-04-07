Kim: Kuzey Kore, tarihinin en zor dönemini yaşıyor

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Başkent Pyonyang'da Kuzey Kore İşçi Partisi'nin konferansında binlerce üyeye seslenen Kim Jong-un, "İnsanların yaşam standartlarını iyileştirmek ve daha önce görülmemiş çok sayıda zorluğun üstesinden gelmek zorundayız. Başarılı olmamız, partinin taban örgütlerinin oynadığı role bağlı" ifadelerini kullandı.

Kim ayrıca Komünist Parti'nin "sağlıklı ve sürdürülebilir" gelişimini sağlamak için siyasi örgütler içerisinde bir sürü eksiklikler olduğunu belirterek bundan parti tabanı olan "hücre birimlerini" sorumlu tuttu. Kim, parti üyelerine seslenerek ocak ayında açıklanan beş yıllık kalkınma planı için örgüt kongresinde alınan kararların uygulanması çağrısında bulundu.

Kuzey Kore'de 5 ila 30 üyeye sahip olan parti hücreleri, ülkedeki fabrika ve diğer devlet kurumlarını denetleyen Komunist Parti'nin en küçük birimleri konumunda. Kuzey Kore Komunist Partisi, hücre sekreterleriyle en son 2017'de toplanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore'de çalışan az sayıdaki diplomat ve yabancı uyruklu insani yardım çalışanı temel tüketim maddelerinin eksikliği ve eşi benzeri görülmemiş Covid-19 kısıtlamaları sebebiyle ülkeyi terk etmişti.

'ÜLKE EKONOMİSİ EN KÖTÜ GÜNLERİNİ YAŞIYOR'

Uzmanlar ülke lideri Kim Jong Un'un son 10 senedeki en zor dönemini geçirdiğini ifade ediyor. Koronavirüs kısıtlamaları, ülkede yaşanan kuraklık ve kıtlık, onlarca yıl süren kötü yönetim ve ABD'nin nükleer füze denemeleri sebebiyle ülkeye uyguladığı ekonomik yaptırımlar zaten zor durumda olan ülke ekonomisini daha da büyük bir girdabın içine soktu.

Kim Jong Un, ABD eski Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelerde nükleer silahların arındırılması konusunda anlaşma sağlayamamıştı. Kim liderliğindeki Pyonyang hükümetinin, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin görüşme taleplerini sürekli geri çevirdiği ve Washington'dan gelen telefonlara da aylardır çıkmadığı söyleniyor.

Kuzey Kore yaklaşık bir senenin ardından geçtiğimiz ay kısa menzilli nükleer başlıklı iki füze denemesi yapmış, Covid-19 salgını sebebiyle Tokyo Olimpiyatları'ndan da çekildiğini açıklamıştı.