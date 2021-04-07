Başbakan: Irak'ın 2021 bütçesinin onaylanması Kürdistan Bölgesi için önemli bir adım

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, bugün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti.

Kürdistan Bölgesi’nin genel durumu ve Bağdat’la ilişkilerle ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan, gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Başbakan, Irak'ın 2021 bütçesinin parlamentoda onaylanmasının Kürdistan Bölgesi için önemli bir adım olduğu vurgusunu yaptı.

Bütçe yasasına bağlı olduklarını vurgulayan Başbakan, Irak hükümetinden de Kürdistan Bölgesi’nin bütçe payının gönderilmesine bağlı kalmalarını beklediklerini ifade etti:

“Irak hükümetinden, geride kalan üç ayı değerlendirip, kime ne yükümlülük düştüğünü değerlendirmesini istiyoruz. Irak, Kürdistan ve dünya kamuoyu önünde şunu söylüyoruz; Kürdistan Bölgesi Hükümeti tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye hazırdır. Halkın kendisinin hakem olmasını, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini görmesini istiyoruz. Irak hükümetinin de bu doğrultuda çalışmasını temenni ediyoruz.”

Başbakan, “Üç temel gelir kaynağımız var: Bağdat geliri, petrol geliri ve petrol harici gelir. Ancak borçlar da buna dahildir. Banka borcu ve SOMO şirketine verilen 250 bin varil petrol, gelirin yarısını federal hükümete aktarıyor. Burada şunun mukayese edilmesi gerekiyor; gelir ne kadardır, ne kadarı federal hükümete gidiyor, onlar ne kadar gönderiyor” diye konuştu.

Bütçe konusuyla ilgili Başbakan son olarak, Bağdat yönetiminden, Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarını zamanında göndermesini talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Irak’ta terör tehdidinin sürdüğüne dikkat çeken Başbakan, ABD ile Irak arasındaki stratejik müzakerelere de katılarak görüş bildireceklerini ifade etti.

CORONAVİRÜS SALGINI

Salgınla ilgili son durum hakkında da konuşan Başbakan, Coronayla Mücadele Yüksek Komisyonu’nun karar mercii olduğunu ve kararları onların verdiğini söyledi.

Vatandaşlardan salgını ciddiye almalarını ve en başta kendi kendilerine önlem almalarını isteyen Başbakan, sırası gelenlerin aşı olmaları gerektiğini vurguladı.

Başbakan ayrıca, maske ve sosyal mesafe tedbirlerine de uyulması için vatandaşlara çağrıda bulundu.

GELİRLER VE REFORM

Reform politikasını sürdürmeye devam edecekleri mesajını verene Başbakan Mesrur Barzani, gelir çeşitliliğinin sağlanması hedefini de devam ettirdiklerini kaydetti.

Başbakan, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti reform çalışmaları yapmıştır ve gelir de artmıştır ancak iki sebepten dolayı gelirlerde düşüş yaşanmıştır. Bunlar da coronavirüs salgını, dünya ve bölge ekonomisindeki düşüştür. Bazı sınır kapılarında kurallar tam olarak uygulanmıştır, diğerlerinin de düzenlenmesi için baskıyı arttıracağız ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin kurallarına göre çalışacaklardır” dedi.

“Daha önce Bağdat tarafından, Bölge petrolünün alımı üzerinde tehlike vardı” diyen Başbakan, “Bu süre zarfında bunu konuşacağız, bu tehlikeler kalmamalıdır, bunu müzakere edebiliriz” ifadesini kullandı.