Politika

Başkan Barzani, Endonezya Büyükelçisi’yle görüştü

Başkan Barzani, Endonezya’nın Bağdat Büyükelçisi Elmar Iwan Lubis’le görüştü.
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kürdistan Mesud Barzani Endonezya

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün Selahaddin’deki ofisinde Endonezya’nın Bağdat Büyükelçisi Elmar Iwan Lubis’le bir araya geldi. Görüşmede Erbil Konsolosu Zainul Idris Yunus da hazır bulundu.

Büyükelçi Lubis, Kürdistan doğasının güzelliğini, Kürdistan Bölgesi’nin istikrar ve gelişmişliğini şaşırtıcı bulduğunu dile getirdi.

Elmar Iwan Lubis, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle olan ilişkilerini geliştirmek istediğini ve yatırımlar için fırsat sağlanmasını beklediğini belirtti.

Başkan Barzani de konuk heyete ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, Kürdistan Bölgesi ile Endonezya arasında farklı alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi teklifini olumlu karşıladı.

Görüşmede Erbil Konsolosu Zainul Idris Yunus da hazır bulundu
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