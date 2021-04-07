Hükümet: 2021 bütçe yasa tasarısı yakında hazır olacak

ERBİL (K24)

Bugün Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında haftalık olağan toplantısını gerçekleştiren Bakanlar Kurulu, gündemdeki konuları ele aldı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamaya göre ilk gündem maddesi, geçtiğimiz günlerde kabul edilen Irak bütçesi oldu.

Bağdat’la müzakere heyetini, görevlerini yerine getirdikleri için tebrik eden Başbakan Mesrur Barzani, bütçe payının, Kürdistan Bölgesi’nin anayasal hakkı olduğunu vurguladı.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin bütçe yasası maddelerine bağlı olduğunu, federal hükümetin de Kürdistan Bölgesi’ne karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Hükümet olarak reform, gelirlerin arttırılması ve giderlerin azaltılması politikasını sürdüreceklerini vurgulayan Başbakan, maaşların temin edilmesi ve ekonominin kalkındırılması için çabalarının devam edeceğini ifade etti.

Bağdat’la müzakere heyetinin, görüşmeler ve bütçe kabul süreciyle ilgili brifing vermesinin ardından Planlama Bakanı Dara Reşid, Kürdistan Bölgesi bütçe yasa tasarısıyla ilgili son çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan Dara Reşid, önemli mesafe kat ettiklerini ve yakın zamanda 2021 yılı bütçe yasa tasarısı yakında hazır olacağını söyledi.

Coronavirüs salgınıyla mücadele de toplantının bir diğer gündem maddesi oldu. Bakanlar Kurulu açıklamasında, vatandaşlardan tedbirlere uyulması istendi.