Konya'da gösteri uçağı düştü
HABER MERKEZİ
Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde boş bir alana uçak düştüğü ihbarı üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye gönderildi. Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri aldı.
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlanan Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi “Türk Yıldızları”na ait NF-5 gösteri uçağının eğitim esnasında düştüğü, arama çalışmalarına katılmak üzere bölgeye askeri helikopterlerin gönderildiği kaydedildi.
Savunma Bakanlığı, eğitim uçuşu yapan NF-5 uçağının saat 14.15 dolaylarında düştüğünü duyurdu.
Açıklamada, "Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur" ifadesi kullanıldı.