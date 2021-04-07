Diyarbakır’da seramik ustaları bu mesleği yaşatmaya çalışıyor

DİYARBAKIR (K24)

Birçok kentte olduğu gibi Diyarbakır’da da geleneksel el sanatları yok olmayla karşı karşıya.

Ancak değişen yaşam koşulları ve teknoloji ürünlerin artmasına rağmen el sanatlarının unutulmaması için çaba gösterenler de var.

Seramik ustası ve öğretmen Mehmet Gürbüz, çocukluk yaşlarında köyünde çobanlık yaparken seramik mesleğine ilgi duymaya başladığını ifade ediyor.

Seramikçiliğin Mezopotamya medeniyetleri için çok kadim bir meslek olduğunu anımsatan Gürbüz, K24’e yaptığı değerlendirmede, “Yeni nesillerin bu kadim mesleği öğrenme fırsatı bulmasından dolayı mutluyum” diyor.

Mehmet Gürbüz, “Köyde iken kerpiç yapılırdı ve o kerpiçler ev yapımında kullanılırdı. Ardından bu alana yönelik merakım artmaya başladı ve üniversitede bu bölümde okumaya başladım. Yüksek lisans da yaptım” şeklinde konuşuyor.

Bu arada seramik eğitimi alan öğrenciler de bu durumdan oldukça memnun olduklarını dile getiriyor:

“Bunun üretimi benzersiz bir duygudur. Seramiğe başladığımdan bu yana bir yıl geçti. Bir ürünü ele almaya başlayıp tamamladığımda duygularımın bir eserde nasıl bir araya geldiğini düşünüyorum.”

Bir başka öğrenci ise şunu ifade ediyor:

“Çok güzel bir duygu. Eskiden de seramik yapımıyla ilgili videolar izlerdim ve bir gün bu alanda çalışmayı, ürünler ortaya çıkarmayı istiyordum. Bu yıl başladım ve gün geçtikçe ilerleme kaydediyorum.”