Yaşam

Diyarbakır'dan 3 öğrenci Harvard ve Brown Üniversitesi'ne kabul edildi

Diyarbakır'daki özel bir okulun Fen ve Teknoloji Lisesi'nde okuyan Nehir Toklu, Dicle Ezgi Ekinci ve Seyit Metin Barut eğitimlerine yurt dışında devam edecek.
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kürdistan Harvard Üniversitesi Brown Üniversitesi Diyarbakır

HABER MERKEZİ

Harvard ve Brown’a uzanan başarı hikayesinin sahibi Diyarbakır’dan 3 lise öğrencisi.

Siyaset ve ekonomi dünyasının en önemli isimlerini mezun eden Amerika’nın köklü iki üniversitesi Diyarbakır’dan 3 öğrenciyi tam burslu olarak kabul etti.

Üç genç Diyarbakır’da başlayan hikayelerine, şimdi dünyanın en iyi üniversitelerinde devam edecek.

Nehir Toklu, Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Matematik bölümüne; Dicle Ezgi Ekinci Harvard Üniversitesi Biyomühendislik bölümüne; Seyit Metin Barut ise Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi bölümüne gidecek. (Kaynak: NTV)

 

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