Rojava’da Covid-19 çağrısı: Vakalar artıyor, tedbirlere uyun

KAMIŞLO (K24)

Rojava’daki Sağlık Komitesi Eşbaşkanı Dr. Mustafa Ciwan, son 24 saatlik verileri açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, coronavirüs nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 241 vaka tespit edildi.

K24 Kamışlo muhabiri, Rojava’nın pek çok belde ve köyünde coronavirüs vakalarının arttığını, sağlık yetkililerinin tedbirlere uyulması çağrısında bulunduğunu aktardı.

Muhabirimiz, yetkililerin Covid-19 testi yaptırılması konusunda da uyarıda bulunduğunu kaydetti.

Bu arada, dün Rojava’nın Kamışlo ile Haseke kentlerinde ve Özerk Yönetim’in kontörlündeki Suriye’nin Rakka kentinde genel sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, bazı bölgelerde de sınırlı yasak uygulanmıştı.

Rojava’da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 405’e, vaka sayısı ise 11 bin 333’e yükseldi.

Şu ana kadar 1342 kişi sağlığına kavuştu.