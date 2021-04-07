ABD’de coronavirüs: Ölü sayısı 556 bini geçti

HABER MERKEZİ

Johns Hopkins Üniversitesinin Covid-19 verilerine göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı, bir günde 62 bin 531 artarak 30 milyon 849 bin 137'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 927 artarak 556 bin 548'e çıktı.

California 3 milyon 685 binden fazla vaka ve 59 bin 887 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 811 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 90 binden fazla vakayla Florida izliyor.

63 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 108 milyondan fazla kişiye ilk doz, 63 milyonu aşan kişiye ise ikinci doz Covid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 13 milyon 100 bini aşkın vakayla Brezilya ve 12 milyon 801 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Covid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 336 bini geçen ölü sayısı ile Brezilya, 205 bine yakın ölümle Meksika izliyor.