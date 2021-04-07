Başbakan’dan sağlık çalışanlarına destek mesajı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, sağlık çalışanlarına yönelik dayanışma mesajı paylaştı.

Dünya Sağlık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Başbakan, “Dünya Sağlık Günü’nde doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Günlük görevlerini yerine getirebilmeleri için onlara desteklerimizi bildiriyoruz” dedi.

Virüsle mücadele için çalışanlara yeni bir destek harcaması yapacaklarını kaydeden Başbakan, “Doktorlar ve sağlık çalışanları her gün kendilerini tehlikeye atıyorlar. Takdir ve desteğimizi hak ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Başbakan, sağlık çalışanları için 2,1 milyon dolar ek ödeme yapılacağını bildirdi.

Ayrıca Başbakan, vatandaşların Covid-19'la mücadele tedbirlerine daha çok bağlı olmaları için çağrıda bulundu.