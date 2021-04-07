Cumhuriyetçi senatörlerden Biden’a ‘İran’ mektubu

HABER MERKEZİ

Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayan İran ile nükleer anlaşma görüşmelerine ABD'nin dolaylı olarak katılması üzerine Senato'daki Cumhuriyetçi isimlerden tepki geldi.

Senatonun önemli komitelerinde yer alan senatörlerin Biden'a gönderdikleri mektupta, İran ile 2015'te varılan nükleer anlaşmanın "başarısız" olduğu ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının İran'a yönelik baskının kalkması anlamına geldiği belirtildi.

Mektupta, "İran, ABD'nin ve müttefiklerinin güvenliğini baltalamayı sürdürürken bu ülke ile başarısız olan nükleer anlaşmaya geri dönülmesi ya da İran rejimine tek taraflı imtiyazları veren herhangi bir anlaşmaya karşıyız" ifadesi kullanıldı.

Donald Trump yönetiminin İran'a karşı "maksimum baskı" politikasını benimsediği ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmaması gerektiğinin altının çizildiği mektupta, "Şu anda İran'a karşı uygulanan yaptırımlar, Biden yönetimine İran üzerinde çok büyük oranda baskı imkanı sağlamaktadır. Bu yaptırımlar, İran'ın istikrarı bozucu davranışlarına karşı her açıdan araç olarak kullanılabilir" görüşü paylaşıldı.

Mektuba Silahlı Hizmetler Komitesinden Jim Inhofe, Senato İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Marco Rubio, Senato Bankacılık Komitesi üyesi Pat Toomey, Dış İlişkiler Komitesi üyesi Todd Young imza attı.