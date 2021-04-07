Blinken: Erbil-Bağdat ilişkilerinde çözüm doğrultusunda ilerleme var

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerde, sorunların çözümü doğrultusunda ilerleme sağlandığını söyledi.

ABD ile Irak arasındaki stratejik müzakerelerin 3’üncü turu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in katılımıyla online ortamda başladı.

Online müzakerelerin açılış konuşmalarını ABD ve Irak dışişleri bakanları yaparken, Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkiler de gündeme geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Irak ile ABD arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaparak, Irak hükümetinin, programında anayasal temelleri göz önünde bulundurduğunu ve bu temel üzerine çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

Irak hükümetinin, ülkedeki demokratik sistemi güçlendirip desteklemeye devam ettiğini vurgulayan Blinken, Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilere de değindi.

Blinken, Irak ile Kürdistan Bölgesi hükümetleri arasındaki ilişkilerin, sorunların çözümü doğrultusunda ilerlediğini belirtti.