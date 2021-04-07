Türkiye’de günlük Covid-19 vaka sayısı 54 bini geçti

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Türkiye’de son 24 saatte 54 bin 740 kişide Covid-19 tespit edildi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri yayımladı.

Buna göre, son 24 saatte 302 bin 108 Covid-19 testi yapılırken, 54 bin 740 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 35 bin 503 kişi sağlığına kavuşurken, 276 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı ise 2 bin 203 olarak açıklandı.

Türkiye’de şimdiye kadar 40 milyon 385 bin 250 Covid-19 testi yapılırken, 3 milyon 633 bin 925 vaka tespit edildi..

Şimdiye kadar 3 milyon 194 bin 978 kişi sağlığına kavuşurken, 32 bin 943 kişi yaşamını yitirdi.