Hemrin Dağları’nda DAİŞ’e operasyon: 60 ölü

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Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, Kerkük'ün batısından başlayıp ülkenin doğusundaki Diyala sınırına kadar uzanan Hemrin Dağları'nda gizlenmiş terör mensuplarına yönelik hava operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Resul, Irak Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonlarda son 10 günde 60 DAİŞ mensubunun öldürüldüğünü, 120 sığınak ile çok sayıda silah ve mühimmatın da imha edildiğini aktardı.

Terör örgütü DAİŞ, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamıyla, Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de DAİŞ’e karşı zafer kazanıldığını açıklamıştı.

DAİŞ söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırılarını sürdürüyor.