Politika

Afrin’de roketli saldırı

Rojava'nın Afrin kentine bağlı Cinderes kasabasında roketli saldırı düzenlendiği kaydedildi.
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Rojava'nın Afrin kenti
Rojava'nın Afrin kenti
kürdistan Afrin Cinderes Roketli saldırı

AFRİN (K24)

K24 muhabiri, Afrin’e bağlı Cinderes kasabasında roketli saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Muhabirimiz, Cinderes kasabasında 4, Musanke köyünde de 1 roketin düştüğünü kaydetti.

Öte yandan, Türkiye destekli silahlı grupların da Şehba’ya yakın Şerewa ilçesine roketli saldırı düzenlediği ifade edildi.

Roketli saldırı sonucu ölü veya yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Afrin’in Cinderes kasabasının merkezi 18 Mart 2018'den beri Türkiye’nin destek verdiği eski adıyla Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan Suriye Milli Ordusu (SMO) adı altında bulunan silahlı grupların kontrolünde.
 

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