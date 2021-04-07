Hükümet Sözcüsü: Top Irak hükümetinin sahasında

ERBİL (K24)

Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin 2021 bütçe yasasına bağlı olduğunu söyleyerek, anlaşmanın uygulanması için topun Irak hükümetinin sahasında olduğunu söyledi.

K24 televizyonunun canlı yayın konuğu olan Kürdistan Bölgesi Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Covid-19 vakalarındaki artış dolayısıyla sokağa çıkma yasağının gündemde olduğunu ve yarın ilgili kararın ilan edileceğini belirtti.

Adil, yarından itibaren 4 veya 5 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edileceğini bildirdi.

Vatandaşların virüsle mücadele tedbirlerine olması gerektiği gibi özen göstermedikleri için vaka ve ölümlerde artış yaşandığını kaydeden Adil, hükümetin görevinin, vatandaşların canını korumak için her türlü tedbiri almak olduğunu belirtti.

Irak Parlamentosu’nda onaylanan bütçe yasasına da değinen Adil, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin bütçe yasasını uygulamaya bağlı kalacağını ve bunun ekonomik durumun iyileştirilmesi çerçevesinde olacağını ifade etti.

9’uncu kabinenin göreve gelmesinin ardından Bağdat’la anlaşmaya varmak için çaba gösterdiğini dile getiren Adil, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti Bağdat’ı ziyaret etti. Kürdistan Bölgesi Hükümeti anlaşmaya bağlı, anlaşmanın uygulanması için top Irak hükümetinin sahasında” dedi.