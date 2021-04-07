Afrin’de iki asker hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ

Bursa Valisi Alinur Aktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rojava’nın Afrin kentinde 2 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Aktaş, "Afrin temas hattı üzerindeki Kimar Bölgesi, Basilhaya köyünde bulunan askeri üssümüze hain terör örgütünün yaptığı saldırı neticesinde 2 kahramanımızın şehit olduğunu öğrendim. Şehit olan iki evladımızdan biri Bursa’mızdan... Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Ayrıca Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 askerin hayatını kaybettiği doğrulandı.

Söz konusu açıklamada, "PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir” denildi.

Afrin, 18 Mart 2018’den beri eski adıyla Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) kontrolünde bulunuyor. SMO’ya bağlı silahlı gruplar Türkiye tarafından destekleniyor.