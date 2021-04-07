Kürdistan Bölgesi genelinde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi
ERBİL (K24)
İçişleri Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi genelinde akşam saat 20:00 ile sabah 06:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi genelinde akşam saat 20:00’den sabah 06:00’ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu yasak saatlerinde güvenlik ve sağlık ekiplerinin dışında Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Koalisyon, diplomat heyetleri ve petrol şirketleri araçlarına muafiyet tanınacağı ifade edildi.
Kürdistan Bölgesi ile Irak illeri arasındaki ticari gidiş gelişlerin devam edeceğinin kaydedildiği açıklamada, kararların resmi gazetede yayınlanacağı bildirildi.
Kürdistan Bölgesi’nde bir süredir Covid-19 kaynaklı vaka ve ölümlerde artış yaşanıyor.
Bugün 1217 yeni vaka tespit edilirken, 13 kişi de yaşamını yitirmişti.