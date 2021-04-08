ABD’yle Stratejik Diyalog: Irak teknik komite kuruyor

HABER MERKEZİ

ABD'nin, önemli sayıda askerini ülkeden çekme taahhüdünde bulunduğu belirtilen Stratejik Diyalog Görüşmelerinin ardından, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi'nin Askeri Sözcüsü Yahya Resul yazılı açıklama yaptı.

Resul, görüşmelerde alınan kararlar doğrultusunda, Başbakan Mustafa Kazimi'nin, Genelkurmay Başkanı Abdulemir Yarallah başkanlığında teknik komite kurulması talimatı verdiğini ifade etti.

Yahya Resul, komitenin görevinin, "Stratejik Diyalog Görüşmelerinde askeri ve güvenlik konularında alınan kararların uygulanmasına ilişkin mekanizmalar ve takvimi belirlemek üzere ABD tarafıyla teknik görüşmeler yapmak" olduğunu belirtti.

Öte yandan Başbakan Kazimi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Stratejik Diyalog Görüşmeleri’nde alınan kararların, Irak'ta hayatın normale dönmesini sağlayacağını vurguladı.

Kazimi, krizleri çözecek barışçıl yolun diyalog olduğu, Irak halkının da barış ve güvenlik içinde yaşamayı hak ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Areci, 7 Nisan'da yapılan 3’üncü Stratejik Diyalog Görüşmelerinin ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD tarafının, önemli sayıda askerini ülkeden çekme taahhüdünde bulunduğunu açıklamıştı.