Şampiyonlar Ligi’nde Mbappe fırtınası

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Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih sahasında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain’i (PSG) konuk etti. Bayern Münih, 2-0'dan maçı 2-2'ye getirmesine rağmen Kylian Mbappe'yi durduramayınca sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Bayern Münih'te, Polonya Milli Takımı'nda sakatlanan Robert Lewandowski görev yapamadı.

İki takım geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşmıştı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Bayern Münih kupayı müzesine götürmüştü.

Zorlu mücadelede PSG, 3’üncü dakikada Kylian Mbappe ve 28’inci dakikada Marquinhos'un golleriyle 2-0 öne geçti. Bayern Münih, 37’nci dakikada Maxim Choupo-Moting ve 60’ıncı dakikada Thomas Müller'in golleriyle geri döndü.

Ancak maçta son sözü yine Mbappe söyledi. Fransız yıldızın 68’inci dakikada attığı gol skoru belirledi.

Büyük bir mücadeleye sahne olan maçta PSG'nin iki golüne imza atan Kylian Mbappe sahanın en iyi ismiydi. Genç yıldız takımının deplasmandan avantajla dönmesini sağladı.

Bayern Münih'e karşı iki gole imza atan Kylian Mbappe, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 8 gole ulaştı.

Gecenin diğer maçında Chelsea deplasmanda Porto’yu 2-0 yenerek tur kapısını araladı.