Başbakan ile İngiltere yetkililerinden video konferans görüşmesi

ERBİL (K24)

1991’de Körfez Savaşı’ndan sonra ABD ve İngiltere’nin 1991 ve 1992 yıllarında güvenli bölge ilanı ve uçuşa yasak bölge ilanı Kürtleri Baas rejimine karşı korudu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının 30’uncu yıldönümü, Kürdistan Bölgesi tarafından önemli etkinliklerle karşılandı.

Bugün EBL 12.30’da Başbakan Mesrur Barzani ile İngiltere’nin eski ve mevcut üst düzey yetkilileriyle bir video konferans etkinliği gerçekleştirilecek.

İlk konuşmayı Başbakan Mesrur Barzani yapacak, ardından güvenli bölgenin ilan edilmesinde etkin rolü olan Kürt dostu eski İngiltere Başbakanı Sir John Major konuşma yapacak.

Video konferans etkinliğine katılacak diğer isimler şöyle: Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizayi, İngiltere’nin Kürt Bakanı Nedim Zehawi, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Londra Temsilcisi Karwan Cemal Tahir ve İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu James Thornton, Birleşik Krallık Parlamento üyeleri Robert Halfon, Alicia Kearns, Jason McCartney, Parlamentoda Kürdistan Grubu Sorumlusu Gary Kent ve Tom Hardie-Forsyth.