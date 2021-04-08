Neçirvan Barzani siyasi taraflarla görüşecek: Gündem Kürt birliği

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın Danışmanı Dilşad Şehab, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin bugün siyasi parti temsilcileriyle bir araya geleceğini söyledi.

Görüşmenin amacının Kürtlerin kendi içindeki birliği ve Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarının korunması için siyasi partilerin birlikte çalışması konuları ele alınacak.

Dilşad Şehab, Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm siyasi partilerin temsilcilerinin toplantıya katılacağını vurguladı.

Neçirvan Barzani, Newroz Bayramı dolaysıyla yayımladığı mesajında birlik sağlanması için siyasi partileri toplantıya çağırmıştı.