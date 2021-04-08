Miçotakis: Türkiye-Libya mutabakatını tanımıyoruz

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6 Nisan'da Libya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında temaslarını Yunanistan'da yayın yapan Star TV kanalına değerlendiren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, söz konusu mutabakatla Yunanistan'ın egemenlik haklarının bütünüyle göz ardı edildiğini ifade etti.

Avrupa Komisyonu'nun Yunanistan'ın bu görüşlerine katıldığını da belirten Kiryakos Miçotakis, "Libya'nın komşusu Türkiye değil, Yunanistan'dır" diye konuştu ve bu durumu Libya'nın geçici Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus Menfi'ye de anımsattığını aktardı.

Bu konuda Menfi ile iki ülke arasındaki deniz yetki alanlarını belirleyecek ortak bir heyet oluşturulması konusunda mutabık kalındığını vurgulayan Miçotakis, yaklaşık 10 yılın ardından Libya'ya gerçekleştirilen ziyaretin oldukça başarılı olduğunu söyledi.

Röportajda "Türkiye Yunanistan ilişkilerinde 2020 benzeri bir gerginliği bekleyip beklemediği" yönündeki bir soruya ise Miçotakis, "Oruç Reis araştırma gemisinin tekrar bir gerginlik yaratacağına inanmadığını" belirtti.

Türkiye ile AB arasında yeniden başlayan istikşafi görüşmelerde ortaya konan pozitif gündemin, her an değişebileceğinin de bahseden Miçotakis, görüşmelerin seyrini bunun Ankara'nın Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik tutumunun belirleyeceğini ifade etti.

27 Kasım 2019'da Türkiye, Birleşmiş Milletler'in (BM) meşru kabul ettiği Trablus hükümetiyle askeri işbirliği ve deniz yetki alanları anlaşması imzaladı.

Bu anlaşmaya Yunanistan, Akdeniz'deki çıkarlarına ters olduğu gerekçesiyle karşı çıktı.

İç savaşta Halife Hafter'i destekleyen Atina hükümeti, Libya'nın Atina Büyükelçisi Muhammed Yunus Menfi'yi "istenmeyen kişi" ilan ederek sınırdışı etmişti.