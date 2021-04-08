Başbakan: Güney Kore, Kürdistan Bölgesi’nde ekonomik kalkınma projeleri hayata geçirdi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün, Güney Kore Bağdat Büyükelçisi Jang Kyung-wook’u kabul etti. Erbil Başkonsolosu Choi Kwang-Jin’in de hazır bulunduğu görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Güney Kore ilişkilerinin geliştirilmesi konusu ele alındı.

Büyükelçi Kyung-wook, ülkesinin, Kürdistan Bölgesi’yle ekonomi, ticaret, kültür ve mülteci ve göçmenlere yardım konularında ilişkilerini geliştirmek istediğini ifade etti.

Başbakan Mesrur Barzani de Güney Kore’nin yardımlarından dolayı teşekkür etti ve Erbil ile Seul arasındaki dostane ilişkilere işaret etti.

Başbakan, Güney Kore’nin geçtiğimiz yıllarda Kürdistan Bölgesi’nde birçok ekonomik kalkınma projeleri hayata geçirdiğini belirterek, Seul yönetimiyle her alanda ilişkilerin geliştirilmesine desteğini iletti.