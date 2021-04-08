Başbakan: Kürdistan Bölgesi güvenli bir liman olarak kalacak

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin bütün bileşenler için güvenli bir liman olarak kalacağını söyledi.

1991’de Körfez Savaşı’ndan sonra ABD ve İngiltere’nin 1991 ve 1992 yıllarında güvenli bölge ilanı ve uçuşa yasak bölge ilanı Kürtleri Baas rejimine karşı korudu. BMGK’nın 688 sayılı kararının 30’uncu yıldönümü dolayısıyla Başbakan Mesrur Barzani ile İngiltere’nin eski ve mevcut üst düzey yetkilileriyle bir video konferans gerçekleştiriyor.

Video konferansta konuşma yapan Başbakan Mesrur Barzani, Kürtlere olan desteğinden dolayı Avrupa ülkeleri ile İngiltere’ye teşekkür etti.

Başbakan, uluslararası kamuoyundan, Kürt davasının sonuca ulaşması talebinde bulundu ve Kürdistan’la olan siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirmelerini istedi.

Kürdistan Bölgesi’nin bütün bileşenler için güvenli bir liman olarak kalacağını vurgulayan Başbakan, Peşmerge’nin Uluslararası Koalisyon’un desteğiyle devletini yıktığı DAİŞ’in, bölge üzerindeki tehlikesinin sürdüğünü belirtti.

“Kürdistan Bölgesi, demokrasinin başarılı bir deneyimidir” diyen Başbakan Mesrur Barzani, Koalisyon ülkelerinin tüm dönemlerde Kürt milletine olan desteğinin önemli olduğunu ve Kürdistan Bölgesi’nin, Koalisyon’un ortak değerlerine her zaman saygı duyduğunu dile getirdi.

Başbakan, BMGK’nın, 5 Nisan 1991 tarihli 688 sayılı kararının, Kürt milletine destek açısından en iyi ve en önemli karar olduğunu vurguladı.

Şengal Anlaşması’nın halen uygulanmamasının göçmenlerin evlerine dönüşü önünde engel oluşturduğunu belirten Başbakan, insanların evlerine dönebilmesi için uluslararası kamuoyunun desteğine ihtiyaç olduğuna işaret etti.

DAİŞ’le mücadeleyle ilgili olarak ise Başbakan, Kürdistan Peşmerge’sinin, dünya adına dünyanın güvenliğini koruduğunu ve DAİŞ efsanesini yıktığını söyledi.

Başbakan ayrıca, İngiltere’yle ilişkileri geliştireceklerini ifade etti.