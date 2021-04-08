Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 1092 kişide yeni tip coronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili son verileri açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 11 bin 73 Covid-19 testi yapılırken, 1092 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 483 kişi sağlığına kavuşurken, 5 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 457 bin 48 Covid-19 testi yapılırken, 129 bin 356 kişide Covid-19 tespit edildi.

Şimdiye kadar 112 bin 817 kişi sağlığına kavuşurken, 3 bin 761 kişi yaşamını yitirdi.

12 bin 778 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.