Papa’dan IMF ve Dünya Bankası’na çağrı

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Papa Francis, IMF (Uluslararası Para Fonu) ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantısı katılımcılarına yazdığı bir mektupta, Covid-19 salgınının dünyayı sosyoekonomik, ekolojik ve siyasi krizlerle hesaplaşmaya zorladığını ifade etti. Papa, bu krizlerin birbiriyle ilintili olduğunu söyledi.

Papa, mektubunda "Dünya nüfusunda küçük bir azınlığın toplam servetin yarısına sahip olduğu, eşitsiz ve sürdürülemez bir ekonomik ve sosyal yaşam modeli, iyileşme ve memnuniyet sağlamaz" ifadelerine yer verdi.

“YENİ BİR KÜRESEL PLAN” ÇAĞRISI

"Yoksul ve az gelişmiş ülkelere karar verme organlarında etkili bir pay vermek ve bu ülkelerin uluslararası pazara erişimini kolaylaştırmak gerekiyor" diyen Papa, “yeni bir küresel plan” çağrısında bulundu.

Papa Francis, "En azından salgınla daha da kötüleşen en yoksul ulusların borç yükünde önemli bir azaltmaya gidilmesi lazım" dedi.

“PAZAR YASALARI SEVGİ YASASINDAN ÜSTÜN OLAMAZ”

Öte yandan Papa, finans piyasalarının kamu yararı için çalışmalarını sağlayan yasalar ve düzenlemelerle desteklenmesi gerektiğini söyledi ve “adil bir şekilde finanse edilen bir aşı dayanışması” çağrısında bulundu.

Papa, "Pazar yasalarının sevgi yasasından ve herkesin sağlığından üstün olmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullanarak, siyasilere ve iş insanlarına “herkes için, özellikle de en savunmasız ve muhtaç olanlar için aşı sağlama” talebinde bulundu.