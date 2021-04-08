Başbakan’dan ABD-Irak stratejik müzakerelerine destek mesajı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, ABD ile Irak arasında yapılan 3’üncü Stratejik Diyalog Görüşmeleri'ni desteklediğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, ABD ile Irak arasındaki stratejik müzakereleri desteklediğini bildirdi.

Başbakan, “ABD-Irak Stratejik Diyaloğu'nun üçüncü turunu memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

“Kürdistan Bölgesi Hükümeti, müzakerelere verdiği desteği tazeliyor” diyen Başbakan, müzakerelerin reform, güvenlik, ticaret, yatırım, çevre ve temiz enerjide daha fazla ortaklık için yol haritası olacağını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin'in yanı sıra diğer diplomatların katıldığı diyalog görüşmelerinin üçüncü turu, dün çevrim içi düzenlenmişti.

Irak-ABD Stratejik Diyalog Görüşmelerinin​​​​​​​ ilki 11 Haziran 2020'de, ikincisi de Washington'da 9 Ağustos 2020'de yapılmıştı.