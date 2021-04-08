Neçirvan Barzani: Kazanımları korumanın tek yolu birlik

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin hak, kazanım, statü ve federal konumunun korunmasının tek yolunun birlik olduğunu söyledi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, başkent Erbil'de Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi parti liderleri ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı binasında düzenlenen ve Kürdistan Bölgesi başkan yardımcılarının da katıldığı toplantıda, Irak ve bölgenin durumu, Kürdistan Bölgesi’nin dış ilişkileri, Neçirvan Barzani’nin Fransa ziyareti, Erbil-Bağdat ilişkileri, ABD-Irak stratejik müzakereleri ve Kürdistan Bölgesi’nin söz konusu müzakerelerdeki rolü, Irak’ta yapılacak seçimler ve siyasi taraflar arasındaki ilişkiler ele alındı.

Toplantıda, Kürdistan Bölgesi Başkanlığı öncülüğünde siyasi tarafların toplantısından duyulan memnuniyet dile getirilirken, birliğin önemine vurgu yapıldı.

2021 bütçe yasasının Irak Parlamentosu’nda kabul edilmesinin, Irak ve Kürdistan Bölgesi hükümetlerinin ilişkilerinde olumlu bir adım olarak nitelendirildiği toplantıda, yasanın uygulanmasının umulduğu belirtildi. Yasanın uygulanmasının Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin ekonomisine olumlu katkısının olacağının vurgulandığı toplantıda, bunun Erbil ile Bağdat arasındaki tüm sorunların anayasal temelde ve federal sistem çerçevesinde çözümü için bir başlangıç olması dilendi.

Kürdistan Bölgesi’nin şimdiki durumunun yanı sıra anayasal hakların ve kazanımların korunmasının daha iyi bir gelecek için adım olduğunun altının çizildiği toplantıda, birlikte çalışma, birlik ve ortaklık ruhunun herkesin sorumluluğunda olduğu belirtildi.

Kürdistan Bölgesi’ndeki reform sürecinin önemine vurgu yapılan toplantıda konuşan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, davete icabet edilip toplantıya katılan siyasi liderlere teşekkür etti.

Neçirvan Barzani, sorun ve krizlerin aşımı, hak ve kazanımlara sahip çıkılması ve Kürdistan Bölgesi’nin statüsü ve federalliğinin korunmasının tek yolunun birlik olduğunu ifade etti.

Toplantıya Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adına Polit Büro üyesi Fazıl Mirani, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Eşbaşkanı Bafil Talabani, Değişim Hareketi (Goran) lideri Ömer Seyid Ali, Kürdistan Adalet Toplumu (Komel) lideri Ali Bapir, Kürdistan İslami Birliği (Yekgirtu) lideri Sehaladdin Bahaeddin ve Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi (PSDK) Muhammed Hacı Mahmud katıldı.

Ayrıca tplantıda, Türkmenler adına Kürdistan Bölgesi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf ve Hristiyanlar adına Kürdistan Bölgesi Ulaştırma Bakanı Ano Cewher Adbulmesih Abdoke de hazır bulundu.