Harvard ve Brown üniversitelerini kazanan Diyarbakırlı öğrenciler başarı hikayelerini anlattı

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır'daki özel bir okulun Fen ve Teknoloji Lisesi'nde okuyan Nehir Toklu, Dicle Ezgi Ekinci ve Seyit Metin Barut eğitimlerine yurt dışında devam edecek.

Harvard ve Brown’a uzanan başarı hikayesinin sahibi Diyarbakır’dan 3 lise öğrencisi.

Siyaset ve ekonomi dünyasının en önemli isimlerini mezun eden Amerika’nın köklü iki üniversitesi Diyarbakır’dan 3 öğrenciyi tam burslu olarak kabul etti.

Üç genç Diyarbakır’da başlayan hikayelerine, şimdi dünyanın en iyi üniversitelerinde devam edecek.

Nehir Toklu, Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Matematik bölümüne; Dicle Ezgi Ekinci Harvard Üniversitesi Biyomühendislik bölümüne; Seyit Metin Barut ise Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi bölümüne gidecek.

EKİNCİ: ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTIK

K24’e konuşan Dicle Ezgi Ekinci, “Beş senelik emeğimizin sonucunu aldığımız bir andı” diyerek, başarısını şu sözlerle ifade etti:

“Beş sene boyunca bunun için emek sarf ettik: İngilizce öğrendik, farklı sosyal sorumluluk projelerine ve sosyal etkinliklere katıldık, kendimi geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Aynı zamanda akademik başarıyı da bırakmadık ve bu sonucu elde ettik.”

TOKLU: HALA İNANAMIYORUM

Akademisyen olmak istediğini ve gelecek planının bu olduğunu dile getiren Nehir Toklu, “İlk duyduğumda inanamadım, hala da inanamıyorum” diye konuştu.

K24’e değerlendirmelerde bulunan Toklu, “Çok mutlu bir haber, umuyorum gelecek hedeflerime de gerçekleştirebilirim. Uzun zamandır süren çalışmalar yaptık. Farklı etkinliklerde yer almak, karşımıza çıkan fırsatları değerlendirmek, projelere katılmak gibi ve dil geliştirmek önemliydi. Uzun süren bir süreç olsa da sonucu güzel oldu” ifadelerini kullandı.

BARUT: PEK ÇOK KİŞİ MUTLULUĞUMUZU PAYLAŞIYOR

Çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade eden Seyit Metin Barut ise sürekli destek mesajları aldıklarını vurguladı.

K24’e konuşan Barut, duygularını şöyle özetledi:

“İnsanların bizimle birlikte mutlu olması, sevincimizi paylaşması bizim de mutluluğumuzu artırıyor. Benim için en anlamlı olan uluslararası bir şirkette yaptığım yapay zeka stajıydı. Bu staj sırasında yapay zekanın müzikle olan ilişkisi, müziğin yapay zekanın duygularıyla olan ilişkisiydi. Bunun üzerine bir proje hazırladık.”

OKUL KURUCUSU ESEN: ÖĞRENCİLER PES ETMEDİ

Özel Fen ve Teknoloji Lisesi’nin kurucusu Zeki Esen de öğrencilerin başarılarıyla ilgili K24’e açıklamalarda bulundu.

“Türkiye’nin birçok yerine öğrenci gönderiyoruz ve bunlar bizim ilk mezunlarımız” diyen Esen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beş yıllık bir hazırlık sürecinde gelişen bir olay. Hazırlık sürecinde çocuklar yoğun bir İngilizce, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri, robotik çalışmaları; müzikte, tarihte, sanatta CV hazırlamaları… Bu CV hazırlamaları sonucunda da okul kabüllerine başvurmaya başladık. Bu, çok yoğun bir sürece yayıldı. Çocuklarımız bu noktada çok büyük çaba sarf etti, gerçekten pes etmediler. Çalışınca da oluyor. Her noktada çocukların yanındayız. Eğitim süreçleri boyunca da yanlarında olmaya devam edeceğiz.”