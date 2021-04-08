Ukrayna Devlet Başkanı, Donbas cephesinde

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Zelenskiy, cephede görev yapan askerlerle görüşüp son durumu ele aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas cephesinde ateşkesin en çok ihlal edildiği bölgeleri ziyaret etti.

Askerlere Ukrayna topraklarını korudukları için teşekkür eden Zelenskiy, "Siz kahramanlığın ve kararlılığın gerçek örneklerisiniz. Devletimizi korumak için ölen her askeri hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ve askerler, ölen askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra birlikte öğle yemeği yendi.