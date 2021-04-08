Kürt Dil Platformu’ndan Ziya Selçuk’a: Anadilde eğitim hakkımızdır

DİYARBAKIR (K24)

Kürt Dil Platformu, Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez” ifadeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Kürt Dil Platformu Sözcüsü Şerefhan Ciziri tarafından yapılan açıklamada, şu konulara dikkat çekildi:

“Kürtçe konusunda yaptığımız imza kampanyasının ardından sık sık devlet görevlilerinin faaliyetlerine, mesajlarına ve açıklamalarına rastlıyoruz. Hükümet yetkilileri son zamanlarda Kürtçe konusundaki tartışmalara katılıyor. Örneğin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez’ dedi. İnsanlar bu ifadeler karşısında şaşkına dönüyor. Milli Eğitim Bakanı, bugün ortaokullarda ve bazı üniversitelerde Kürtçe ve diğer birçok dilde eğitimin mevcut olduğunu bilmiyor mu? Üniversitelerdeki seçmeli dersler ve eğitim Kürtçe değil mi? Bütün bu diller anadiller değil mi? Bilindiği üzere her dil başlı başına bir anadilidir.”

“Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim bilimleri alanında profesördür” denilen açıklamada, “İnsanlar genellikle bu tür insanlardan modern ve bilimsel standartlara sahip; insan haklarına, demokratik değerlere ve eşitliğe inanan, sorunlara çözüm üreten cevaplar bekler” ifadelerine yer verildi.

"İMZA KAMPANYASINA KATILIN"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu hatalı tutum ve görüşler karşısında, Kürt Dili Platformu olarak halkımıza sesleniyoruz: Tüm gücünüzü, inancınızı ve dil haklarınızı koruyarak Kürtçe imza kampanyasına katılın. Duruşumuzu imzalarımızla açıkça ifade edelim. Kürtlerin kendi dillerinde eğitim alma hakkını istediklerini herkese duyuralım. Kürtlerin Kürtçe için resmi bir statü talep ettiğini herkese duyuralım. Kürt dilinin bizim varlığımız, kimliğimiz, namusumuz olduğunu herkes bilsin!”

Söz konusu açıklamada, “Biz Kürtler dilimizi kullanma hakkını istiyoruz!” denildi.