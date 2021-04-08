Neçirvan Barzani’den ABD-Irak stratejik müzakerelerine destek

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak-ABD Stratejik Müzakerelerinin 3’üncü tur görüşmelerine destek açıklaması yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, müzakerelerin 3’üncü turunun önemli bir adım olduğunu belirtti.

ABD-Irak Stratejik Müzakerelerinin 3’üncü turunun önemli bir adım olduğunu kaydeden Neçirvan Barzani, iki tarafın tüm alanlardaki ilişkilerinin ortak çıkarlar çerçevesinde ilerlemesi doğrultusunda olumlu bir adım olduğunu ifade etti.

Görüşmelerin başarılı geçmesini umduğunu vurgulayan Kürdistan Bölgesi Başkanı, görüşmelere desteğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin'in yanı sıra diğer diplomatların katıldığı diyalog görüşmelerinin üçüncü turu, dün çevrim içi düzenlenmişti.

Irak-ABD Stratejik Diyalog Görüşmelerinin​​​​​​​ ilki 11 Haziran 2020'de, ikincisi de Washington'da 9 Ağustos 2020'de yapılmıştı.