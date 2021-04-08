Covid-19: Avrupa ülkelerinde ölüm ve vakalar artıyor

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İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 362 bin 162 testte 17 bin 221 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 717 bin 602'ye ulaştı.

Ülkede aktif Covid-19 hasta sayısı 544 bin 330'a, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 663'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 487 artarak 112 bin 861'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 229 artışla 3 milyon 60 bin 411'e ulaştı.

Covid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 11 milyon 850 bin 555 oldu. Aşılananların 3 milyon 653 bin 666'sını ikinci dozu alanlar oluşturdu.

İSPANYA

İspanya Sağlık Bakanlığının güncellediği Covid-19 verilerine göre, yeni vakalarda son iki haftadır kaydedilen artışın devam ettiği gözlendi.

Ülkede son 24 saatte 142 artışla toplam can kaybı 76 bin 179'a, vaka sayısı 3 milyon 336 bin 637'ye çıktı.

İspanya genelinde her 100 bin kişide tespit edilen ortalama vaka sayısı 174'e yükselirken, Navarra ve Madrid özerk yönetimlerinde bu sayının 300'ün üzerinde olması dikkati çekti.

Mevcut durumda 9 bin 384 Covid-19 hastası hastanelerde tedavi görüyor, bunlardan 2 bin 24'ü yoğun bakımda bulunuyor.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı Madrid, Katalonya ve Rioja özerk yönetimlerinde yüzde 40 seviyelerinde bulunuyor.

ASTRAZENECA AŞISININ 60 YAŞ ALTINA YAPILMASI ASKIYA ALINDI

Öte yandan Covid-19'da aşı sürecini tamamlayanların sayısı 3 milyonu (nüfusun yüzde 6,4'ü) geçti.

Ülkede son 24 saate 423 bin 682 doz aşı yapıldı ve bu şimdiye kadarki en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Hükümet, bugün aldığı kararla AstraZeneca aşısının 60 yaş altına yapılmasını askıya aldı.

Diğer yandan Fas sınırındaki İspanyol toprakları Melilla ve Ceuta, Covid-19 vakalarının en yoğun görüldüğü kentler olmaya devam etti.

Salgın nedeniyle 25 Ekim'den bu yana olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, ev misafirliği yasağı ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

POLONYA

Polonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüsün görüldüğü Mart 2020'den itibaren ülkedeki en yüksek günlük ölü sayısının kaydedildiği bildirildi.

Avrupa'da salgının en çok etkilediği ülkelerden biri olan Polonya'da 27 bin 887 yeni vaka görülürken toplam vaka sayısı 2 milyon 499 bin 507'ye çıktı.

Yaklaşık 38 milyon nüfuslu ülkede virüs kaynaklı can kaybı sayısı 56 bin 659'a yükselirken son 24 saatte 954 ölümle en yüksek sayı kayıtlara geçti.

İNGİLTERE

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle bugüne kadar 126 bin 927 kişi hayatını kaybetti. Kasım ayından itibaren daha hızlı yayılan ve daha öldürücü olan virüsün yeni bir türünün etkisi altına giren ülkede, aralık ayında günlük vakalar 80 bini geçmişti.

Ancak hem karantina hem de hızlı aşılamanın etkisiyle vakalar ve ölümler azalmaya başlamış, son haftalarda günlük vaka sayısı 3 binin, ölümler de 50'in altına düşmüştü.

Ülkedeki son rakamlar 31,7 milyon kişiye ilk doz, 5,6 milyon kişiye de ikinci doz aşının yapıldığını gösteriyor.

AVUSTURYA’DAN ASTRAZENECA İLE DEVAM KARARI

Avusturya’nın doğusunda yer alan Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgenland eyaletlerinde 1 Nisan’da başlayan ve 11 Nisan’da sona ermesi öngörülen karantina 18 Nisan’a uzatılırken birçok Avrupa ülkesinde tartışmalara yol açan Oxford-AstraZeneca aşısının ülkede kullanılmaya devam edileceği bildirildi.

Ülkede bir günde 2 bin 906 yeni vaka görüldü. Toplam vaka sayısının 568 bin 914’e yükseldiği Avusturya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 artışla 9 bin 586’ya çıktı. ​​​​​​​