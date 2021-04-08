Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı 55 bini geçti

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Türkiye’de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 258 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili son verileri yayımladı.

Buna göre son 24 saatte 304 bin 492 Covid-19 testi yapılırken, 55 bin 941 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 37 bin 914 kişi sağlığına kavuşurken, 258 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı ise 2 bin 316 olarak açıklandı.

Türkiye’de şimdiye 40 milyon 689 bin 742 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 3 milyon 689 bin 866 kişide Covid-19 tespit edildi.

Şimdiye kadar 33 bin 201 kişi yaşamını yitirirken, 3 milyon 232 bin 892 kişi sağlığına kavuştu.