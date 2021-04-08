Başbakan’dan Kürt davasına destek olunması çağrısı

ERBİL (K24)

İngiltere Parlamentosu tarafından düzenlenen çevrim içi programda konuşan Başbakan Mesrur Barzani, Kürt davasına destek olunması çağrısında bulundu.

BMGK’nın 688 sayılı kararının 30’uncu yıldönümü dolayısıyla İngiltere Parlamentosu tarafından online program gerçekleştirildi.

Çevrim içi programa katılan Başbakan Mesrur Barzani, dönemin İngiltere Başbakanı John Major, koalisyon üyesi ülkeler ve güvenli bölgenin oluşunda rolü olanlara teşekkür etti.

Kürt davasına destek olanlara teşekkür eden Başbakan, güvenli bölgenin oluşturulmasının modern dönemde en büyük insanlık vazifesinin yerine getirilmesi olduğunu belirtti.

Güvenli bölge ile Kürtleri öldürücü bir kapandan kurtulduğunu dile getiren Başbakan, Papa Francis’in Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etmesinin önemine değinerek, uluslararası toplumun desteğine halen ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

“ABD, İngiltere, Fransa ve Kürtlere destek olanlara desteğine halen ihtiyacımız var” diyen Başbakan, Kürdistan Bölgesi’ni özgürlük ve başarının sembolü olarak tanımladı.

Geçmişte zorlu süreçleri yaşadıklarını kaydeden Başbakan, son olarak 2014 yılında Kürdistan Bölgesi’nin zorlu bir süreç yaşadığını belirtti.

DAİŞ’in Peşmerge’nin mücadelesiyle yenildiğini kaydeden Başbakan, İngiltere Parlamentosu, hükümeti ve ekonomi piyasasının Kürt davasına destek olmasını istedi.

ABD ve İngiltere’nin 1991 ve 1992 yıllarında güvenli bölge ve uçuşa yasak bölge ilanı, Kürtleri Baas rejimine karşı korumuştu.