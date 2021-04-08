İtalya-Türkiye gerginliği: Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

HABER MERKEZİ

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sırasında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bir süre ayakta kalmasıyla ilgili olarak “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın von der Leyen'e karşı davranışına kesinlikle katılmıyorum. Bu uygunsuz bir durum, bu aşağılama için çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak “Birlikte çalışmak zorunda olduğumuz bu kişilerle, onlara aslında ne iseler onu diyelim, yani diktatörlere, farklı vizyon ve fikirlerimizi söylerken dürüst olmanız gerekiyor. Ancak çıkarlarımızı için işbirliğine de hazır olmalıyız” dedi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Başbakan Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Türk Dışişlerine çağrıldı

ÇAVUŞOĞLU: İADE EDİYORUZ

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medyada hesabından Draghi'ye tepki göstererek “Atanmış İtalya Başbakanı Draghi’nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz” açıklamasını yaptı.