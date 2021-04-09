İngiltere Eski Başbakanı Major: Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin güçlü olmasını istiyoruz

HABER MERKEZİ

İngiltere Parlamentosu’ndaki Kürdistan-İngiltere Dostluk Grubu tarafından düzenlenen çevrim içi programda konuşan İngiltere Eski Başbakanı John Major, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin güçlü olmasını istediklerini söyledi.

BMGK’nın 688 sayılı kararının 30’uncu yıldönümü dolayısıyla İngiltere Parlamentosu tarafından online program gerçekleştirildi.

Çevrim içi programda konuşan dönemin İngiltere Başbakanı John Major, ülkesinin hükümetinin 30 yıl önce olduğu gibi uluslararası toplumla birlikte Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne daha çok destek olmak için çalışması çağrısında bulundu.

Güvenli bölge düşüncesine Avrupa Birliği’nin (AB) destek olduğunu, ABD’nin onayladığını, BM’nin ise karar verdiğini kaydeden Major, kararla birlikte Saddam rejiminin Kürtlere yönelik hava saldırılarının önlendiğini belirtti.

Sade bir vatandaş olarak Kürtleri sevdiğini Peşmerge’nin mücadelesine saygı duyduğunu vurgulayan Major, radikalliğin kırılmasında Peşmerge’nin bedel ödediğini söyledi.

Milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaptığı için Kürt halkına saygı duyduğunu belirten Major, İngiltere hükümetinin Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile ilişkilere ne kadar önem verdiğini bildiğini ifade etti.

Londra ve Erbil’in terörle mücadele, demokrasi ve liberal değerlere bağlılık gibi ortak değerleri olduğunu kaydeden Major, bunlar olmaksızın hiçbir vatandaşın özgürlük ve güvenliğinin olamayacağını bildirdi.

İngiltere’nin Kürdistan halkına ve Peşmerge’ye memnuniyetle destek olduğunu ve destek olmaya devam edeceğini vurgulayan Major, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin güçlü olmasını, Kürt vatandaşlar için de iyi bir gelecek olmasını istediklerini söyledi.

Major, “Kürdistan Bölgesi’ne gelip adımın verildiği caddeyi görmek istiyorum. Kürdistan halkının vefa ve şefkatine teşekkür ediyorum” dedi.

ZEHAWİ: KÜRTLER DAİŞ’LE MÜCADELE EDEREK TÜM DÜNYAYI KORUDU

İngiltere kabinesindeki Kürt bakan Nedim Zehawi ise programda yaptığı konuşmada, milletini koruduğu için İngiltere hükümeti ve John Major’e teşekkür ettiğini belirti.

Covid-19’la mücadelede Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne destek olacaklarını kaydeden Zehawi, 1991 yılında İngiltere’de yaşayan Kürt bir genç olarak Baas rejiminin vahşetine karşı Kürtlere destek olunması için o dönemde kampanyalar düzenlediğini ifade etti.

Başbakan Mesrur Barzani’yi iyi tanıdığını ve Kürdistan Bölgesi’nin farklı din ve ırk mensupları için güvenli bir bölge olduğunu söyleyen Zehawi, Kürtlerin DAİŞ’e karşı mücadelede kalkan olduklarını ve tüm dünyayı koruduklarını bildirdi.

ABD ve İngiltere’nin 1991 ve 1992 yıllarında güvenli bölge ve uçuşa yasak bölge ilanı, Kürtleri Baas rejimine karşı korumuştu.