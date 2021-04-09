3 bin yıllık 'kayıp altın şehir' bulundu

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Tarihi Eserler Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mısır İmparatorluğu döneminde Luksor'daki en büyük idari ve endüstriyel yerleşim yeri olduğu belirtilen antik kentin, Kral 3’üncü Amenhotep tarafından 3 bin yıl önce kurulduğu dile getirildi.

Görevli ekip tarafından keşfedildiğinde kentin duvarlarının neredeyse yıkılmamış olarak bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, antik kentin odalarında günlük hayatta kullanılan aletler olduğuna işaret edildi.

Antik kentte Mısır İmparatorluğu'nun idari ve sanayi merkezinin yanı sıra, Kral 3’üncü Amenhotep'e ait 3 kraliyet sarayının bulunduğu bildirilirken, yapılacak yeni kazılarda yeni antik mezarların bulunmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi Mısır Çalışmaları Profesörü Betsy Bryan, antik kenti, Tutankhamun'un mezarının bulunmasından sonra en büyük arkeolojik buluş olarak değerlendirdi.