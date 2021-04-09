Batman'da kadınlar sac ekmeği yaparak geçimlerini sağlıyor

BATMAN (K24)

Batman’da son yıllarda sac ekmeği, kek ve çörek yapan işletmelerin sayısında artış söz konusu.

Restoranların çoğalmasıyla birlikte yaklaşık bin kadın, yani 300 aile çalışma olanağı buluyor.

Kadınlar, kentte çok olumlu tepkiler aldıklarını ve fiyatların oldukça uygun olduğunu söylüyor.

K24’e konuşan iş insanı Kaside Beyda, birçok kadına çalışma olanağı sağladıklarını belirterek, “Açtığımız dükkanda geçimimizi sağlıyoruz. Arkadaşlarımız da burada çalışıyor. Bu işi öğrendik ve başkalarına da öğrettik” dedi.

Sac ekmeği yaptıklarını dile getiren Kaside Beyda, “Peynirli, ıspanaklı çörekler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

K24’e konuşan Tevfike Erin de ekmek yaparak geçimini sağladığını belirterek, “Burada sac ekmeği ile Şam böreğini ben yapıyorum. Bu işi yapan yaklaşık 300 işletme var. Yaklaşık bin kadın bu işten para kazanıyor. Sac ekmeği 2 TL, ıspanaklı, peynirli çörekler 3 TL, etli pideler ise 4 TL’den satılıyor” dedi.