Rojava’da Covid-19 salgınında son durum

HABER MERKEZİ

Rojava’daki Sağlık Komitesi Eşbaşkanı Dr. Mustafa Ciwan, son 24 saatlik verileri açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre coronavirüs nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 236 vaka tespit edildi.

Bu verilerle birlikte Rojava’da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 415’e, vaka sayısı ise 11 bin 769’a yükseldi.

Şu ana kadar 1354 kişi sağlığına kavuştu.

Salı günü Rojava’nın Kamışlo ile Haseke kentlerinde ve Özerk Yönetim’in kontrolündeki Rakka kentinde genel sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, bazı bölgelerde de sınırlı yasak uygulanmıştı.