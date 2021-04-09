ABD: Bağdat’taki büyükelçiliğimizi kapatma planımız yok
ERBİL (K24)
ABD'nin Irak Büyükelçisi Matthew Tueller yaptığı açıklamada, “Bağdat’taki büyükelçiliğimizi kapatma planımız yok” dedi.
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nin görevine devam ettiğini vurgulayan Matthew Tueller, “Şimdiki ABD yönetimi, diplomasi konusunda önemli bir aşama kaydetti” ifadelerini kullandı.
Irak’taki yasal olmayan silahlı grupların Bağdat’ta yabancı temsilciliklerin bulunduğu Yeşil Bölge’ye yönelik saldırılarına değinen Matthew Tueller, bu tür saldırıların Irak’ın egemenliğini hedef aldığını belirtti.
Tueller, Irak hükümetinin söz konusu gruplara karşı gerekli önlemleri alma konusunda önemli adımlar attığını kaydetti.
Irak Güvnlik Güçleri dün düzenlenen operasyonla Ayn el-Esed Hava Üssü’nüne yönelik bir saldırının engellendiğini açıklamıştı.
3 Nisan’da ABD’nin Anbar vilayetindeki Ayn el-Esed Üssü’ne roketli saldırı düzenlenmişti.
Saldırı nedeniyle Amerikalı bir sözleşmeli personel kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti. Üssün 10 Katyuşa roketiyle hedef alan alındığı belirtilmişti.