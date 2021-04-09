Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 1173 Covid-19 vakası

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili son verileri yayımladı.

Buna göre son 24 saatte 10 bin 858 Covid-19 testi yapılırken, 1173 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 418 kişi sağlığına kavuşurken, 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 367 bin 906 coronavirüs testi yapılırken, 130 bin 529 kişi de Covid-19 tespit edildi.

Şimdiye kadar 113 bin 235 kişi sağlığına kavuşurken 3 bin 765 kişi yaşamını yitirdi.

13 bin 529 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.