Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 1173 Covid-19 vakası
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili son verileri yayımladı.
Buna göre son 24 saatte 10 bin 858 Covid-19 testi yapılırken, 1173 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 418 kişi sağlığına kavuşurken, 4 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 367 bin 906 coronavirüs testi yapılırken, 130 bin 529 kişi de Covid-19 tespit edildi.
Şimdiye kadar 113 bin 235 kişi sağlığına kavuşurken 3 bin 765 kişi yaşamını yitirdi.
13 bin 529 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.