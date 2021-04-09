104 yaşındaki kadın 2'nci kez coronavirüsü yendi

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Kolombiya’nın Tunja şehrinde Carmen Hernandez adlı 104 yaşındaki kadın Covid-19’u ikinci defa yendi.

Hernandez'in ilk olarak 2020 Haziran’da coronavirüse yakalandığı ve bir bakım evinde tedavi gördüğü ifade edildi.

Aylar sonra ikinci kez coronavirüs tespit edilen Hernandez, San Rafael De Tunja Üniversite Hastanesi’nde 21 gün tedavi altına alındı.

Tedavi süreci biten ve coronavirüse karşı ikinci kez galip gelen Hernandez, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.