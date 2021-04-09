Diyarbakır'da kengerden yapılmış yemek ve mezeler yarıştı

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır'da yöreye özgü yemeklerin tanıtımı için düzenlenen yarışmada, kenger bitkisinden hazırlanmış 14 çeşit yemek ve meze jürinin beğenisine sunuldu.

Diyarbakır Hevsel Mutfağı Araştırma ve Tanıtma Derneği tarafından ilki yapılan "Diyarbakır Tanıtım Günleri" kapsamında "Kenger Yemek Yarışması" düzenlendi.

Etkinlikte, 14 çeşit yemek ve meze jürinin değerlendirmesine sunuldu. Dereceye giren yarışmacılara plaket verildi.

K24’e konuşan Ticaret Sanayi Odası Turizm Sorumlusu Hüsnü Pervane, Diyarbakır’ın eski bir şehir olduğuna vurgu yaparak, kentin bilinmeyen özelliklerini tanıtmak için böyle bir organizasyon yaptıklarını söyledi.

Çok kişinin kengeri bilmediğini ve bunun Diyarbakır gastronomisi için çok önemli olduğunu kaydeden Pervane, kengerin tanıtılmasının Diyarbakır turizmi açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Diyarbakır Hevsel Mutfağı Tanıtım ve Araştırma Derneği Kurucu Başkanı Filiz Parlak ise, Diyarbakır yemek kültürünün herkes tarafından bilinmesini istediklerini ve kengerin (kereng) çok değerli bir sebze olduğunu belirtti.

Kengerin uzun ömürlü olmadığını ve kengerle güzel yemekler yapıldığını söyleyen Parlak, kengerli bulgur pilavı, kengerli meftune, kengerli isot, kengerli yumurta ve 10 çeşit kenger yemeği yaptıklarını bildirdi.

Artuklu üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğretim Üyesi Ahmet Yarış da, şimdiye kadar kengerin sayılı yemeklerini yediklerini, ancak yarışmada kengerle yapılmış çok sayıda yemekle tanıştıklarını söyledi.

Kengerin sadece evlerde pişirilmesinin yeterli olmadığını kaydeden Yarış, ürünün işletmelerde de pişirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yarışmada, yaptığı kenger turşusuyla Türkan Akyıl birinci oldu.

Kenger turşusunu annesinden öğrendiğini belirten Akyıl, birinci olduğu için kendisini mutlu hissettiğini belirtti.

“Çocukluğumdan beri kenger turşusunu yapıyor ve yiyoruz” diyen Akyıl, yarışmanın, Diyarbakır mutfağının tanıtımı için iyi bir organizasyon olduğunu ifade etti.