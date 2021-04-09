Erdoğan ve Putin, Ukrayna, Suriye ve Libya’yı görüştü

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Erdoğan telefon görüşmesi yaparak Ukrayna, Suriye ve Libya'daki durumu, yeni tip coronavirüsle (Covid-19) mücadele çalışmalarını ve Kanal İstanbul projesiyle ilgili son dönemde gündeme gelen açıklamaları ele aldı.

Putin'in Erdoğan'ın talebi üzerine Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yaklaşımlarını anlattığını belirten Kremlin, 2015 tarihli Minsk anlaşmalarının, çözümün alternatifsiz dayanağı olduğunun vurgulandığını aktardı.

Kremlin, Rus liderin Ukrayna'nın Minsk anlaşmalarından kaçınması ve son dönemde temas hattındaki durumu kızıştıracak provokatif eylemlerde bulunması nedeniyle duyduğu endişeyi dile getirdiğini belirtti.

Kremlin'in açıklamasına göre Erdoğan, Dağlık Karabağ'da istikrarın sağlanması, 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihinde Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri tarafından yapılan üçlü açıklamaların kademeli olarak uygulanması konusunda Rusya'nın attığı adımları çok takdir ettiğini söyledi.

Putin, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle yaptığı görüşmeler hakkında Erdoğan'a bilgi verirken iki lider, Güney Kafkasya'da ulaşım altyapısının yeniden tesis edilmesine yönelik çalışmalara başlanması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını vurguladı.

PUTİN'DEN MONTRÖ VURGUSU

Türkiye'nin Kanal İstanbul projesiyle ilgili planlarının ele aldığı bölümde Putin, bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması için 1936 tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin hükümleri uyarınca belirlenen Boğazlar rejiminin korunmasının önemini vurguladı.

Putin ve Erdoğan, Libya'da tarafların ateşkes rejimine uymalarından ve geçici hükümet organlarının başarıyla kurulmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek barışçıl süreci ve ülkede birliğin sağlanmasını destekleyeceklerinin altını çizdiler.

Rusya ile Türkiye'nin Suriye'de durumun istikrara kavuşturulması ve Suriyeli taraflar arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması konularında önemli bir rol oynadığını kaydeden liderler, 2018 tarihli Soçi Mutabakat Zaptı'na ve 5 Mart 2020 tarihli Ek Protokol'e uygun olarak özellikle İdlib'de terörle ortak mücadele görevlerinin güncelliğini koruduğunu ifade etti.

Putin ve Erdoğan, verimli Rus-Türk diyaloğunun farklı formatlarda devam edeceğinin de altını çizdi.

Öte yandan ABD'nin 2 savaş gemisini haftaya Türkiye'ye göndereceğini bildirmesinin ardından ikili görüşme gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, yaptığı açıklamada, "Bu tür faaliyetlerin, Karadeniz’e kıyısı olmayan ülkelerin gemileri için sınırlamaları ve kalış sürelerini belirleyen Montrö Sözleşmesi hükümlerine sıkı sıkıya bağlı olarak yürütülmesi önemlidir" demişti.