Blinken’dan Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili telefon diplomasisi

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Bakan Blinken'ın bugün Alman mevkidaşı Maas ve Fransız mevkidaşı Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Price, yaptığı yazılı açıklamada, "Bakan Blinken ve Bakan Maas, işgal altındaki Kırım'da ve Doğu Ukrayna'daki temas hattında tek taraflı Rus provokasyonlarına karşı Ukrayna'ya destek verilmesinin önemine ve Rusya'nın derhal bölgedeki askeri yığınağını ve gerginliği artıran retoriğini durdurması gerektiğine vurgu yaptı" ifadesini kullandı.

Price iki bakanın aynı zamanda Çin ile mücadele ve Afganistan'daki güvenlik durumunu da ele aldığını bildirdi.

Blinken'ın Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile yaptığı telefon görüşmesinde ise, iki bakanın "Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tartışmasız desteklerini" yinelediklerini ifade eden Price, Rusya'nın askeri hareketliliğini durdurmasının da ele alındığını kaydetti.

Price, iki bakanın, görüşmede aynı zamanda Lübnan'da liderlerin halkın ortak menfaati için kritik reformların uygulanması konusuna değindiklerini belirtti.