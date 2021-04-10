Bale: Uzaylılar var, ben de gördüm

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Tottenham’ın resmi YouTube kanalındaki bir programa katılan Gareth Bale, takım arkadaşı Joe Rodon’la gerçekleştirdiği sohbet sırasında uzaylılara değindi.

Kendisinin de UFO gördüğünü belirten 31 yaşındaki Bale, "Bu konuda birçok komplo teorisi var. Amerikan hükümetinin yayınladığı bir UFO görüntüsü vardı, yüzde yüz uzaylılar var, buna yüzde yüz eminim. Ben kendim de UFO gördüm" diye konuştu.

Rodon ise görüntülerin sahte olabileceğini söyleyerek yıldız oyunucunun iddialarını sorguladı.

"UZAYLILAR BENİ KAÇIRDI"

Bir dönem Boca Juniors forması giyen Guillermo Marino da futbolculuğu döneminde bir idmana uzaylılar kaçırdığı için geç kaldığını iddia etmişti. Marino, bu konuda o dönemki takım arkadaşı Gustavo Lorenzetti'yi de ikna etti.

Gustavo Lorenzetti, takım arkadaşının sözleri hakkında, "Guillermo, uzaylılar tarafından kaçırıldığı için bir idmana geç geldiğini söyledi. Guille, iki gün sonra gelip bunu söyledi. O akıllı bir adamdır, herkes onu bilir" dedi.